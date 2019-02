Neuhaus vor 17 Stunden

Feuerwehr lädt zur Hüttengaudi

Die Feuerwehr lädt wieder zur großen Hüttengaudi in die Feuerwehrhalle ein. Die Fete steigt am Samstag, 16. Februar, um 21 Uhr. Die Mädels und Jungs hinter der Bar stehen in den Startlöchern. red