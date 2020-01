Feuerwehr lädt zur Hauptversammlung ein

Die Freiwillige Feuerwehr Altenkunstadt lädt am Sonntag, 5. Januar, um 19 Uhr zu ihrer Hauptversammlung in den Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses ein. Neben den Rechenschaftsberichten des Vorstandes wird einer der wesentlichen Tagesordnungspunkte diesmal auch die 150-Jahr-Feier der Wehr im Jahr 2021 sein. Die Aktiven und Jugendlichen erscheinen in Dienstuniform. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass das Jahresabschlussessen diesmal bereits zu Beginn der Hauptversammlung stattfindet. red