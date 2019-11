Feuerwehr lädt zur Fackelwanderung ein

Die Feuerwehr Hesselbach ist in diesem Jahr Ausrichter der Kinder-Fackelwanderung der Kinderfeuerwehren des Landkreises Kronach. Sie findet statt am kommenden Freitag, 15. November. Treffpunkt der Kinderfeuerwehren ist bis spätestens 17.45 Uhr in Lahm auf dem Parkplatz hinter der Kirche. Ab circa 18 Uhr werden die Kinder ihre Fackeln entzünden und dann über den Pfarrer Josef-Voll-Weg nach Hesselbach zum Gemeindehaus ziehen. Dort ist anschließend ein gemütliches Beisammensein mit Verpflegung. red