Die Feuerwehr Harsdorf lädt am kommende Wochenende zum Straßenfest in den Ortsteil Zettmeisel ein. Es beginnt am Samstag, 1. Juni, ab 18 Uhr mit "Sau am Spieß", anschließend ist Brucktanz mit Musik. Am Sonntag, 2. Juni, wird ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen eingeladen. Die Gemeindeverbindungsstraße von Zettmeisel nach Altenreuth ist an beiden Tagen für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Harsdorf und Hettersreuth. Rei.