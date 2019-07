Am kommenden Wochenende feiert die Feuerwehr ihr traditionelles Sommerfest am Feuerwehrhaus. Los geht's am Samstag, 27. Juli, ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Gegen 17 Uhr können sich die Kinder ein Airbrush-Tattoo machen lassen. Ab 18 Uhr wird das Lagerfeuer entzündet und die Bar ist geöffnet. Am Sonntag, 28. Juli, gibt es ab 10.30 Uhr einen Weißwurst-Frühschoppen und ab 12 Uhr Mittagessen. Mit dem Nachmittagskaffee klingt die Feier aus. red