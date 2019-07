In Heinersreuth versteht man es, Feste zu feiern. Eines davon ist das Scheunen-Sommernachtsfest der Feuerwehr, das am morgigen Samstag stattfindet. Los geht es ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen in der geschmückten Festscheune. Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg parat. Die Floriansjünger haben sich wieder alle Mühe gegeben, das Fest für alle Besucher zu einem Erlebnis werden zu lassen. so