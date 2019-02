Feuerwehr kann nun schneller Einsatzpläne aufrufen

In den Einsatzfahrzeugen der Stützpunktfeuerwehr des Marktes Ebensfeld befinden sich mehrere Ordner mit Einsatz- und Notfallplänen, etwa für Sondergebäude (Krankenhäuser) oder die Autobahn. Um bei Einsätzen schneller auf diese Pläne zugreifen zu können, schaffte sich die Stützpunktfeuerwehr in Ebensfeld mit finanzieller Unterstützung der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein ein Outdoor-Tablet im Wert von 1600 Euro an. Vorstandsvorsitzender Michael Lieb übergab die Spende im neuen Feuerwehrhaus an den Kommandanten Georg Gäbelein und den Gerätewart Sebastian Dorsch.

Die beiden Vertreter der freiwilligen Feuerwehr und Bürgermeister Bernhard Storath bedankten sich bei der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein für die großzügige Spende. Die Spende stammt aus dem Zweckertrag des Gewinnsparens. Mit dem Erlös aus dem Gewinnsparen unterstützt die Raiffeisen-Volksbank immer wieder soziale, karikative und gemeinnützige Einrichtungen und Projekte. So konnten im Geschäftsjahr 2018 wieder über 44 300 Euro an Spenden in ihrem Geschäftsgebiet Bad Staffelstein, Ebensfeld und Zapfendorf ausgereicht werden. hkla