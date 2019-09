Feuerwehr im Seniorenheim

Zu einem Einsatz in einem Seniorenheim in der Friedrich-Ebert-Straße musste die Feuerwehr am Mittwoch ausrücken. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Waschmaschine im dritten Obergeschoss brannte. Glücklicherweise befand sich die Waschmaschine in einem Raum mit einer Brandschutztür. Das Wohnhaus wurde nicht verraucht, somit musste die Feuerwehr die Anwohner nicht evakuieren. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Der Schaden begrenzt sich auf den Raum, in dem die Maschine stand. Da die Kräfte zu einem Seniorenheim gerufen wurden, war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Alarmierung ausgerückt. News5