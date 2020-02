Feuerwehr hatte ruhiges Jahr

Gut ausgebildete und motivierte Feuerwehrleute und die Freude über das neue Feuerwehrgerätehaus: Die freiwillige Feuerwehr Heßdorf kann mit sich und ihrer sehr gut besuchten Jahresversammlung zufrieden sein.

Die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses sei endlich in Sicht, berichtete Bürgermeister Horst Rehder (BB), der hofft, dass die Feuerwehr im Mai umziehen kann. Ein Dank des Bürgermeisters ging insbesondere an die aktive Mannschaft, die ihre Arbeits- und Freizeit für die Sicherheit der Gemeinde und der Allgemeinheit aufbringt. Ebenso lobte Rehder die sehr gute Zusammenarbeit mit den drei Ortsteilwehren, und die Gemeinde sei froh, so gut ausgebildete Feuerwehrleute zu haben. Ein weiterer Dank des Gemeindeoberhauptes ging auch den Vorsitzenden Werner Dufke für die Bereicherung des kulturellen Lebens in der Gemeinde.

Werben um neue Aktive

In seinem Jahresrückblick rief Kommandant Peter Bock einige der wichtigsten Einsätze der 43 aktiven Feuerwehrleute ins Gedächtnis. So wurde die Heßdorfer Wehr im vergangenen Jahr zu 58 Einsätzen alarmiert, was einen Rückgang von 21 Alarmierungen gegenüber 2018 bedeutet. "Das Jahr 2019 war vergleichsweise ruhig, da aber der Ausbau der A 3 vor der Türe steht, werden die Einsatzzahlen wieder steigen", befürchtet der Kommandant.

Die Zahl der Aktiven blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 43 fast gleich, weil der Bedarf aber eigentlich größer sei, müsse im Bereich Jugend oder Querein-steiger wieder Werbung für die Feuerwehr Heßdorf gemacht werden, fordert Peter Bock. Deswegen ist ein "Tag der offenen Tür" - zusammen mit den drei Ortsteilwehren - nach dem Bezug des neuen Feuerwehrgerätehauses in der Planung. sae