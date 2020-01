Feuerwehr hat eine neue Führung

Der neue Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Hauptendorf heißt Frederik Schmidthuysen. Der bisherige Zweite Kommandant wurde am vergangenen Freitagabend im Feuerwehrhaus in Hauptendorf in einer Aktivenversammlung gewählt. Manfred Kreuzer, bisheriger Kommandant, trat nicht erneut zur Wahl an und stellte sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Kreuzer bleibe aber als aktiver Feuerwehrmann "seiner" Wehr tatkräftig erhalten und verbunden. Zum neuen Zweiten Kommandanten wurde Stefan Hu-ßenether gewählt.

Bürgermeister German Hacker (SPD) dankte Kreuzer im Namen der Stadt Herzogenaurach für seine herausragenden Leistungen als Kommandant der Feuerwehr Hauptendorf. Er sei in den 22 Jahren seiner Tätigkeit als Kommandant maßgeblich am Bau des neuen Feuerwehrhauses beteiligt gewesen und habe dabei selbst in unzähligen Stunden Hand angelegt. Darüber hinaus habe er mit Geschick und Engagement die technische Ausstattung der Feuerwehr Hauptendorf stetig ausgebaut, bis hin zum neuen Löschfahrzeug LF20 KatS, das im Jahr 2015 in Betrieb genommen wurde. Er sei ehrenamtlich bei zahlreichen Einsätzen, Übungen und Ausbildungsbausteinen beteiligt gewesen oder habe diese für seine Kameraden geleitet. red