Feuerwehr hat alles im Griff

Trotz des WM-Spiels Deutschland gegen Schweden war das Sonnwendfeuer der Dorfgemeinschaft Buch bestens besucht. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die Besucher mit Essen und Trinken zu versorgen. Aber auch an die Fußballfreunde wurde gedacht, in der angrenzenden Halle von Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) konnten die Besucher mit einem Auge das Spiel verfolgen und durch das geöffnete Tor mit dem anderen Auge das Feuer beobachten. Kinder standen derweil Schlange beim Kinderschminken. "Das ist ja schon wie eine kleine Kerwa", kommentierte der Bürgermeister das bunte Treiben vor der Maschinenhalle an der Reichenbacher Straße. Foto: Richard Sänger