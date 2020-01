Feuerwehr geht mit Facebook-Seite auf "Mitgliederfang"

Mit 15 Aktiven gehört die Feuerwehr Ottendorf zu den kleineren im Landkreis. Mit einer Facebook-Seite sollen nun weitere potenzielle Feuerwehrleute zum aktiven Dienst motiviert werden. Vorsitzender Michael Ehrhardt schlug bei der Hauptversammlung vor, die modernen Medien dafür zu nutzen: "Andere Wehren nutzen Facebook bereits sehr aktiv, um für sich zu werben und Informationen zu verbreiten." Kurzerhand wurde Robin Bär zum Facebook-Beauftragten gekürt.

Ehrhardt blickte auf die Aktivitäten im letzten Jahr zurück. Mit dem Fest zu ihrem 140-jährigen Bestehen habe die Feuerwehr in Ottendorf einen Höhepunkt im Jahresablauf gesetzt. An dem Tag habe man auch sieben neue Mitglieder gewonnen. Beim Jubiläum waren auch Feuerwehrleute aus Ottendorf in Thüringen dabei. "Wir wollen die jährlichen Treffen fortführen und heuer den Thüringern einen Besuch abstatten", erklärte Ehrhardt.

Kommandant Tobias Treuner berichtete von zehn Übungen, darunter eine Gemeinschaftsübung mit der FFW Lauenhain. Zu drei Einsätzen wurden die Ottendorfer gerufen, darunter ein Fehlalarm einer Brandmeldeanlage und ein Brand an der Bahnlinie. Bei der Besichtigung habe sich die Kreisbrandinspektion durchweg positiv geäußert. Dem Rückgang der Aktivenzahl um eine Person wolle man entgegenwirken. Neu wurde bereits im Jahr 2019 Jonas Bischoff in der aktiven Wehr begrüßt.

Für 40 Jahre Vereinstreue wurde Rüdiger Neubauer geehrt. 60-jährige Mitgliedschaft feierte Willibald Jakob. Beiden wird die Auszeichnung nachgereicht.

Kreisbrandinspektor Harald Schnappauf lobte die Ottendorfer: "Ihr seid gut ausgebildet, und eure Verfügbarkeit am Tag ist überdurchschnittlich." Gerade die Tageseinsatzbereitschaft werde bei vielen Wehren immer mehr zum Problem. Aufgrund der guten Tageseinsatzbereitschaft regte Bürgermeister Timo Ehrhardt eine weitere Vernetzung mit anderen Wehren an.

Für die Feuerwehr Ludwigsstadt bot stellvertretender Kommandant Christian Heyder den Ottendorfern an, gemeinsam für Leistungsabzeichen zu üben und Ottendorfer Jugendliche in der Jugendfeuerwehr für den Feuerwehrdienst zu begeistern.

Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand einstimmig bestätigt. Vorsitzendem Michael Ehrhardt steht weiterhin Ralf Brandl als Stellvertreter zur Seite. Kassierer bleibt Michael Klingshirn und als Schriftführerin fungiert Christiane Treuner. Auch die Vertrauensleute Maximilian Heyder und Marcel Jahn wurden bestätigt. Bei den Kassenprüfern folgt Robin Bär Gerhard Leib nach, Werner Treuner unterstützt ihn. zie