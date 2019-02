Feuerwehr geht auf Nachfolgersuche

In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hammerbach wurde Alfred Kirst zum Ehrenmitglied ernannt. Wie Vorsitzende Christina Roesner erläuterte, habe sich Kirst die Ernennung in fast 50 Jahren Mitgliedschaft, davon zehn Jahre als Zweiter Vorsitzender, durch seinen aktiven Dienst mit dem Ablegen aller Stufen der Leistungsprüfung Wasser sowie durch seine Mitarbeit bei allen Festen und Jubiläen verdient.

Wie Roesner in ihrem Bericht vermeldete, hat der Feuerwehrverein derzeit 245 Mitglieder im Alter von 1 bis 90 Jahren. Vor allem die Kinderfeuerwehr sorge für eine regelmäßige Steigerung der Mitgliederzahlen. Die Veranstaltungen wie das Schafkopfturnier und das Weinfest seien sehr gut besucht gewesen, Helfer aus dem Kreis der passiven Mitglieder seien jederzeit gern gesehen. Das Schafkopfturnier geht heuer am Samstag, 9. März, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in seine nächste Auflage.

Wie Christina Roesner abschließend erklärte, tritt sie 2020 aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl an. Ein Nachfolger wird gesucht. red