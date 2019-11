Feuerwehr für Kinder

Im Eberner Stadtteil Unterpreppach wurde die "Preppacher Kinderfeuerwehr" offiziell gegründet.

Zahlreiche Kinder und Eltern waren anwesend, die sich der neuen Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Unterpreppach anschließen wollen. Jasmin Schwengler, Carina Weingold-Schmitt als Hauptverantwortliche und Sven Kuhn als Kommandant freuten sich über das Interesse der Unterpreppacher Kinder, wie die Feuerwehr mitteilte. In einem kurzen Vortrag wurden den Eltern die Idee, der Hintergrund und die Vorhaben der Kinderfeuerwehr erläutert. Sie soll ein Baustein zur Sicherung des Nachwuchses in der Feuerwehr Unterpreppach sein. Das Ziel ist es, die Kinder zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr frühzeitig mit dem Thema Ehrenamt, Vereinsarbeit und Feuerwehr in Berührung zu bringen, um sie für den Dienst zu sensibilisieren.

Die Kinderfeuerwehr ist Teil der gemeindlichen Einrichtung der Feuerwehr Unterpreppach und daher dank der Zustimmung des Stadtrates Ebern im gesetzlichen Unfallversicherungsschutz abgesichert.

Seitens der Stadt wohnten der stellvertretende Feuerwehrreferent Markus Fausten und der Bürgermeister Jürgen Hennemann der Gründung bei. Der Bürgermeister freute sich, dass es nun eine Kinderfeuerwehr im Stadtgebiet gibt, und dankte den Verantwortlichen. ft