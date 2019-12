Feuerwehr freut sich über neuen Gerätewagen

Christian Schmitt von der Feuerwehr Viereth erläuterte im Gemeinderat die Kostenermittlung für die Anschaffung eines funktionalen Fahrzeuges. Die notwendige Ausstattung wurde im Vorfeld anhand einer Marktanalyse ermittelt. Gespannt verfolgten die anwesenden Mitglieder der Feuerwehr die Abstimmung für die Beschaffung eines neuen Gerätewagens Logistik. Diesem wurde einstimmig zugestimmt.

Der An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Viereth war ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung. Die Kosten hierfür sollen so gering wie möglich gehalten werden, ohne auf optimale Voraussetzungen im Falle eines Einsatzes verzichten zu müssen. Gemeinderat Hubert Ebitsch stellte als Gegenlösung zur bisherigen Planung eines Neubaus die Errichtung einer 10 mal 14 Meter großen Stahlblech-Fertighalle vor. Durch diese Variante könnten Kosten eingespart werden, auch weil dann kein Umbau am Altbestand nötig wäre. Der Gemeinderat favorisierte die Stahlblechhalle, ein Planungsbüro wird mit der Kostenermittlung beauftragt.

"Welche Erschließung ist möglich?" Geschäftsstellenleiter Gerd Franke betonte die Notwendigkeit eines durchdachten Erschließungskonzepts, damit ein reibungsloser Begegnungsverkehr in den Bereichen Seniorenanlage und Kindergarten gewährleistet ist. Neben dem täglichen Pkw-Verkehr durch die Anfahrt zu diesen Einrichtungen muss eine Zufahrt für Feuerwehr, Müllabfuhr und Anlieferer geschaffen werden. Da keine Wendemöglichkeit besteht, ist ein Kreisverkehr vorgesehen. Die Aufzählung über die kostenverursachenden Maßnahmen ging weiter: Ein Fußweg ist für die Sicherheit der Schul- und Hortkinder und für die Nutzung des Pfarrsaales nötig. Stellplätze müssen zweckmäßig angeordnet werden, ein Anbau am Kinderhort ist geplant. Verschiedene Emissionsgutachten sind vorgeschrieben sowie Gutachten, um den Naturschutz sicherzustellen.

Bürgermeisterin Regina Wohlpart (BG) unterstrich, wie wichtig dieses Projekt für die Gemeinde und ihre Bürger sei. Die Erschließung der Klosterwiese soll vorankommen, die Kosten müssen allerdings für die Gemeinde tragbar bleiben. Zusammen mit dem Büro Baurconsult und der Regierung von Oberfranken gehen die Kostenplanung sowie die Ausschöpfung aller Fördermittel weiter. irö