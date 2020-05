Feuerwehr Forchheim sagt musikalisch danke

Aktuell sind alle Musiker aufgerufen, jeden Sonntag um 18 Uhr die Europahymne "Ode an die Freude" zu spielen. Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim nutzt diese Aktion und bringt so Anerkennung an alle Mitarbeiter des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz - stellvertretend für alle Leistungsträger in der Corona-Krise - zum Ausdruck. Eine kleine Auswahl an Musikern der Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Heinz Bedürftig hat zuletzt danke gesagt. Die Musiker spielten von Feuerwehrfahrzeugen herab die deutsche und italienische Nationalhymne und zum Abschluss die Europahymne. Grüße gingen auch an die italienischen Freunde von der Feuerwehr der Partnerstadt Rovereto, die stark unter der Corona-Krise leiden.