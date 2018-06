Feuerwehr feiert Jubiläum

red



Bei bestem Sommerwetter beging die Freiwillige Feuerwehr Naisa ihr 120. Jubiläum. Die aktive Mannschaft marschierte am frühen Morgen zusammen mit der Kinderfeuerwehr im Takt des Trommlers Herbert Hofmann vom Feuerwehrhaus zur Pfarrkirche Litzendorf . Dort wurde die Jubelwehr von allen anderen Ortswehren der Gemeinde mit deren Fahnenabordnungen erwartet.Pfarrer Marianus Schramm zelebrierte in der gut besuchten Pfarrkirche den festlichen Jubiläumsgottesdienst und fesselte die Zuhörer mit einer sehr einfallsreichen und passenden Predigt. Mit einem stattlichen Fahnenzug und unter der musikalischen Begleitung des Jugendblasorchesters Pödeldorf marschierten die Abordnungen und Ehrengäste dann zurück zum Feuerwehrhaus in Naisa. Dort fand unter weiß-blauem Himmel ein ausgiebiges Weißwurstfrühstück statt, das ebenfalls vom Jugendblasorchester schwungvoll musikalisch umrahmt wurde.Vorsitzender Rainer Dütsch blickte auf die 120-jährige Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Naisa zurück. Besonders stolz zeigte er sich über die stetig wachsende Mitgliederzahl, den hohen Anteil weiblicher Mitglieder und die starke Kinderfeuerwehr.Lobende Worte fanden in ihren kurzen Ansprachen Landrat Johann Kalb, Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann und Bürgermeister Wolfgang Möhrlein. Letzterer stellte scherzhaft klar, dass das bereits 20 Jahre alte, aber äußerst gut gepflegte Feuerwehrfahrzeug wohl aus diesem Grund noch bis zum 125. Jubiläum seinen Dienst tun muss.