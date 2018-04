Feuerwehr feiert Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Gauaschach begeht von Samstag, 5., bis Montag, 7. Mai, ihr 145. Jubiläum. Am Samstag, 5. Mai, ist um 18 Uhr Auftakt mit einer großen Sammelübung. Ab 19.30 Uhr ist Festbetrieb mit der Kultband "Die Biermusikanten". Um 22 Uhr schließt eine Feuerwehrparty mit DJ "Löschknecht" an. Der Sonntag beginnt um 8.45 Uhr mit der Aufstellung der Fahnenabordnungen. Um 9 Uhr wird der Festgottesdienst zelebriert und anschließend zur Vereinshalle gezogen, wo Ehrungen vorgenommen werden. Zum Frühschoppen spielt die Musikkapelle Gauaschach. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen. Für 14 Uhr sind Vorführungen, eine Schauübung und eine Fahrzeugausstellung vorgesehen. Der Festbetrieb am Montag startet um 15 Uhr mit einem Seniorennachmittag. Ab 18 Uhr ist Haxenessen angesagt, und ab 18.30 Uhr musiziert die Musikkapelle Gauaschach zum Festausklang. sek