Feuerwehr feiert am Teich

Die Feuerwehr Nurn veranstaltet ab Freitag, 9. August, ihr Teichfest, das direkt neben dem Gerätehaus stattfindet. Den Auftakt bildet am Freitag um 19 Uhr ein Muck-Kartwettbewerb. Am Samstag, 10. August, spielt der örtliche Musikverein ab 20 Uhr zur Unterhaltung auf. Der Sonntag, 11. August, beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Am Nachmittag schließt sich ein gemütliches Beisammensein an, wobei für die Kinder eine Hüpfburg zur Verfügung steht. Der Erlös aus der Veranstaltung wird für die Beschaffung von Löschmaterialen verwendet. red