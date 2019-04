Feuerwehr feiert 140-jähriges Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Burglauer feiert an diesem Wochenende ihr 140- jähriges Jubiläum. Am Samstag, 27. April, wird um 17 Uhr an der Rudi-Erhard-Halle der Maibaum aufgestellt. Musikalisch unterhalten ab 18 Uhr "Die zwee vom Durf", nämlich Udo Ries und Daniel Rossmann. Ab 21 Uhr legt DJ Mark Eberg zur "90er-Party" auf. Am Sonntag findet um 10 Uhr der Festkommers mit Ehrungen statt, dem sich ein Frühschoppen und ein Mittagstisch anschließen. Um 14 Uhr beginnt der große Festumzug zur Rudi-Erhard-Halle. Am Nachmittag ist Festbetrieb, ab 18 Uhr spielt die Blaskapelle "klingend b-lech". sek