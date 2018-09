Feuerwehr feiert 140. Geburtstag

Die Kirchehrenbacher Feuerwehr feiert am Samstag, 8. September, mit einem kleinen Fest ihren 140. Geburtstag. Außerdem besteht die Jugendfeuerwehr seit 40 Jahren. Rund um das Feuerwehrhaus in der Hauptstraße 98 ist einiges geboten. Einen Blick in die Geschichte geben die Brandschützer mit der Ausstellung der Handdruckspritze von 1901 und verschiedenen Großformatbildern der letzten 40 Jahre. Zu sehen sein wird auch das Löschfahrzeug der Feuerwehr Behringersmühle, ein fast baugleiches kaufte die Gemeinde Kirchehrenbach im Jahr 1969. Es können auch die vier aktuellen Einsatzfahrzeuge unter die Lupe genommen werden. In einer Vorführung um 15.30 Uhr - sie steht unter dem Titel "Gewitter, Starkregen, Keller voll - und jetzt?" - demonstrieren die Einsatzkräfte, wie solche Notfälle abgearbeitet werden, und geben vor allem Tipps für jedermann zu Hause. Eine zweite Vorführung (17.30 Uhr) zeigt, mit welchen Mitteln von 1878 bis Ende der 1940er Jahre am Fuße des Walberla Brände gelöscht wurden. Neben Kaffee und Kuchen gibt es (ab 16 Uhr) Gegrilltes und Pizza. red