Feuerwehr erinnert an den Tagesausflug

Die Feuerwehr in Eyrichshof erinnert an den Tagesausflug am Samstag, 5. Oktober, nach Meiningen. Auf dem Programm stehen Besuche des Dampflokausbesserungswerks, des Trusetaler Wasserfalls und des historischen Feuerwehrmuseums in Römhild. Die Abfahrt ist in Ebern am Strasser Kreisel um 7.45 Uhr und in Eyrichshof am Feuerwehrgerätehaus um 7.50 Uhr. Die Rückkehr in Eyrichshof ist gegen 19 Uhr vorgesehen. Es sind noch einige Plätze frei. Auch Nichtmitglieder können mitfahren. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09531/1355. red