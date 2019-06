Rabelsdorf vor 18 Stunden

Feuerwehr erhält eine neue Kettensäge

Die Feuerwehr Rabelsdorf (Gemeinde Pfarrweisach) hat in diesem Jahr ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) erhalten. Die Einweihung soll an der Kirchweih am ersten September-Wochenende gefeiert wer...