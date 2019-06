Feuerwehr erhält eigenen großen Grill

Bei der Feuerwehr Königsberg wurde ein für "schnelle Einsätze" in die Jahre gekommener Gasgrill ersetzt. Ein großer Grill für Festlichkeiten wurde angeschafft. Diesen baute und schweißte Feuerwehrmann Andreas Schüler fachgerecht zusammen. Die Kosten für das Material, die er dann auf die runde Summe von 1000 Euro aufrundete, übernahm Volker Benkert, der Inhaber der Firma Dachbegrünung Benkert in Königsberg. Den Scheck übergab Volker Benkert an den Zweiten Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, Steffen Wiedemuth, und den Vorsitzenden Frank Kimmel. sn