Feuerwehr entschärft Gefahr

Am Donnerstagnachmittag wäre es ohne die schnelle Hilfe der Feuerwehren von Großgeschaidt und Kleingeschaidt im Kreis Erlangen-Höchstadt zu einer erheblichen Wasserverunreinigung gekommen.

Ein 39-jähriger Kraftfahrer hatte für eine Hersbrucker Firma Heizöl in Großgeschaidt angeliefert. Bevor er nach getaner Arbeit losfahren wollte, stellte er jedoch einen Schlauch fest, aus dem Öl austrat. Vorsichtshalber wurde die Feuerwehr verständigt, bevor er sich an die Reparatur des Schlauchs machte. Jedoch riss das Leck im Leitungsschlauch auf, so dass sich innerhalb kurzer Zeit das Heizöl einen Weg das Straßengefälle hinab bahnte, auf den Deckel eines Abwasserkanals zu.

Sofort begannen die eintreffenden Feuerwehren von Großgeschaidt und Kleingeschaidt, das Öl abzubinden. Mittlerweile gelang es dem Kraftfahrer, den Ausfluss des Heizöls zu bremsen. So konnte eine größere Umweltgefahr abgewendet werden - schließlich befanden sich im Tank noch rund 8000 Liter Heizöl. Der Lkw wurde noch vor Ort repariert, während die Feuerwehren die Verkehrssperrung und Reinigung der Straße übernahmen. pol