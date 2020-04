Feuerwehr entdeckt Toten nach Brand

Zu einem tragischen Wohnungsbrand, der ein Menschenleben gefordert hat, ist es am frühen Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache gekommen. Bereits beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Wohnung komplett in Flammen. Nach den Löscharbeiten stieß die Feuerwehr auf eine tote Person, deren Identität gegenwärtig noch nicht abschließend geklärt ist.

Mehrere Anwohner waren gegen 4.30 Uhr auf die Flammen aufmerksam geworden, die bereits aus der Wohnung in der Johannes-Brahms-Straße schlugen und informierten den Notruf der Polizei. Trotz der sofortigen Alarmierung und dem schnellen Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen sowohl das rückwärtig in der Häuserzeile liegende Wohnzimmer wie auch Gartenmobiliar einschließlich Markise in Vollbrand. Die fast vier Meter breite Glasscheibe, die das Wohnzimmer vom Garten trennte, war durch die Hitzeeinwirkung zerplatzt, das Wohnzimmer brannte lichterloh, und die gesamte Wohnung war stark verqualmt und verrußt.

Vorsorgliche Evakuierung

Auch das Großaufgebot der regionalen Feuerwehren mit ca. 40 Einsatzkräften, unter der Leitung von Stadtbrandmeister Michael Wolf, konnte ein vollständiges Ausbrennen der Wohnung nicht mehr verhindern. Die Bewohner der Wohnanlage wurden für die Dauer der Brandbekämpfung vorsorglich von Polizei und Feuerwehr evakuiert.

Erst nach Abschluss der Löscharbeiten konnte der Brandort von der Feuerwehr betreten und näher in Augenschein genommen werden, teilte die unterfränkische Polizei ergänzend mit. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf eine verbrannte Leiche, deren Identität noch nicht abschließend geklärt ist.

Kripo übernahm Ermittlungen

Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen von der Bad Kissinger Polizei übernommen. Ihre Aufgabe wird es nun sein, die Identität des Toten festzustellen und außerdem die Brandursache zu ermitteln. Der Sachschaden an der Einliegerwohnung in der Wohnanlage dürfte nach erster Auskunft von Fachleuten deutlich im sechsstelligen Bereich liegen.

Neben den Feuerwehren aus Bad Kissingen, Garitz und Winkels befanden sich drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Einsatzleitung Rettungsdienst und vier Streifen der Polizei Bad Kissingen vor Ort.

Auf Grund der Corona-Krise waren alle drei Wehren gut besetzt. Wie Michael Wolf mitteilte, wird auf Grund der Pandemie jedes Fahrzeug jeweils mit der gleichen Besatzung bestückt, wobei nicht immer die gesamte Mannschaft wie in Garitz ausrückt, denn auch hier gilt "Abstand halten".