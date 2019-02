Feuerwehr ehrte verdiente Mitglieder

Im Gemeindehaus Gasseldorf fand die Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gasseldorf statt.

Die Ebermannstadter Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) begrüßte die anwesenden 38 Mitglieder der Gasseldorfer Feuerwehr. Am Beispiel von vier Feuerwehreinsätzen im Stadtgebiet veranschaulichte die Bürgermeisterin, wie wichtig und vielseitig die Tätigkeiten der Feuerwehr Ebermannstadt und ihrer Ortsfeuerwehren sind. Meyer berichtete ausführlich über notwendige Anschaffungen und Baumaßnahmen für das neue Kalenderjahr.

Kommandant André Hoffmann stellte den Tätigkeitsbericht der FFW Gasseldorf vor. Hoffmann berichtete, dass die Feuerwehr Gasseldorf im Jahre 2018 zu sechs Einsätzen gerufen wurde. Außerdem wurden sechs Übungen, zwei Unterrichtseinheiten und zwei Sicherheitswachen gehalten. Hoffmann bedankte sich bei der Stadt Ebermannstadt, stellvertretend bei Bürgermeisterin Meyer, für die Unterstützung im vergangenen Jahr.

Ein besonderer Dank galt den beiden Jugendwarten sowie den Vorsitzenden der Kinderfeuerwehr, Klaus Burkard und Bernhard Geck, für ihr Engagement.

Im Anschluss an den Tätigkeitsbericht fanden verschiedene Ehrungen statt. Christiane Meyer, Kreisbrandmeister (KBM) Franz Josef Hetz und Kommandant André Hoffmann zeichneten Harald Brütting, Roland Weidinger und Erhard Wunder für 40 Jahre Dienst sowie Klaus Burkard und Andreas Distler für 25 Jahre Dienst aus. Meyer bedankte sich bei den Geehrten für die langjährige Unterstützung der Wehr.

An die Dienstversammlung knüpfte die Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins an. Im Jahresrückblick berichtete Vorsitzender Sven Burmeister über das umfangreiche Vereinsleben und die vergangenen Vereinsveranstaltungen. Klaus Burkard und Bernhard Geck stellten den Jahresrückblick der Kinderfeuerwehr in Wort und Bild dar. Im Moment sind 19 Kinder (sieben Mädchen und zwölf Jungen) Mitglied der Kinderfeuerwehr. Florian Lorenz übernahm den Tätigkeitsbericht der Jugendfeuerwehr. Hier sind fünf Jugendliche mit großer Leidenschaft dabei.

Der Kassier Roman Lorenz stellte den Kassenbericht vor und die Kassenprüfer lobten die gut geführte Kasse. Es erfolgte dann noch die Ehrung für 25- jährige Vereinszugehörigkeit. Vorsitzender Burmeister übergab an Walter Grasser, Herbert Wernsdörfer, Alexander Burkard, Markus Herbst, Klaus Burkard und Andreas Distler die Urkunden. red