Feuerwehr ehrt ihre treuen Mitglieder

Zur Dienst-und Jahreshauptversammlung hatte die Freiwillige Feuerwehr Trunstadt/Stückbrunn eingeladen. Vorsitzender Waldemar Kunzmann konnte rund 50 aktive, passive und jugendliche Mitglieder, Bürgermeisterin Regina Wohlpart und Ehrenmitglied Ernst Wagner begrüßen.

In seinem Jahresrückblick erwähnte Kunzmann vor allem die Besprechung der Feuerwehren in der Gemeinde, in der zusammen mit dem Kreisbrandrat und der Bürgermeisterin eine einvernehmliche Lösung gefunden wurde, um in Zukunft gut zusammenarbeiten zu können. Die Feuerwehr hat 104 Mitglieder, unter ihnen 42 Aktive und zwölf Jugendliche. Im September wurde auch eine Kinderfeuerwehr gegründet.

Kommandant Thomas Geier sprach über die Ausbildung seiner aktiven Feuerwehrleute. 13 sind Atemschutzträger, elf Türöffner, acht beherrschen die Absturzsicherung und 17 sind in erweiterter Erster Hilfe ausgebildet. Mit Michael Sterner haben die Trunstadter jetzt auch einen ausgebildeten Feuerwehrarzt. Im letzten Jahr wurden in zwölf Übungen 603 Ausbildungsstunden abgehalten. In 24 Einsätzen leisteten die aktiven Feuerwehrleute 1180 Einsatzstunden.

Jugendwart Daniel Bauer berichtete von 110 Stunden Übungen. Henrik Kunzmann leitet die Kinderfeuerwehr mit weiteren acht Betreuern. 19 Kindern sollen altersgerecht die Aufgaben der Feuerwehr vermittelt und für sie begeistert werden. Bürgermeisterin Regina Wohlpart bedankte sich bei allen Feuerwehrkameraden für ihr großes Engagement.

Der Bericht des Kassenwartes Andreas Hübner wurde mit Beifall zur Kenntnis genommen. Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig angenommen. In seinem Ausblick auf 2019 erwähnte Zweiter Vorsitzender Günter Schmitt die 150-Jahrfeier im Juni und die Website der Feuerwehr Trunstadt-Stückbrunn, die noch weiter verbessert werden soll. Mü