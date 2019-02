Feuerwehr Ebrach leitet Generationenwechsel ein

Bei der Kommandantenwahl im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Ebrach zeigte sich ein großes Vertrauen der Kameraden in ihre Führungskräfte. Beide Kommandanten wurden einstimmig wiedergewählt: Erster Kommandant ist weiterhin Jürgen Gillich, sein Stellvertreter wie bisher Holger Hillmann.

Im Vorstand gab es hingegen kleine Veränderungen, da nicht alle Mitglieder erneut kandidierten: Der Vorsitzende Konrad Götz wurde in seinem Amt bestätigt. Als Zweiter Vorsitzender wurde Fabian Herbst gewählt und damit ein Generationenwechsel eingeleitet. Schriftführerin ist weiterhin Rebekka Glaser, als Kassier bewährte sich Josef Keller. Das wichtige Amt des Jugendwartes konnte vorerst nicht besetzt werden: Der bisherige Jugendwart Markus Spörlein trat nicht mehr zur Wahl an. In seinem Bericht erläuterte er seine bisherige Tätigkeit. So konnte er zwar einige neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr gewinnen, habe aber dennoch das Gefühl, keine Ansprechperson mehr für die Jugendlichen zu sein.

Spörlein sprach sich dafür aus, dass ein jüngerer Kamerad sein Amt übernehmen sollte. Der bisherige stellvertretende Jugendwart Ralf Schroeter äußerte sich ähnlich und kandidierte daher erneut lediglich für das Amt des Stellvertreters. Beide erklärten jedoch ihre Bereitschaft, den künftigen Jugendwart tatkräftig zu unterstützen.

Da sich die jüngeren Feuerwehrleute gegenwärtig allerdings größtenteils in der Truppmannausbildung befinden oder sich aus beruflichen Gründen nur unregelmäßig in Ebrach aufhalten, konnte niemand als Nachfolger für Markus Spörlein gefunden werden. Der stellvertretende Jugendwart Ralf Schroeter wurde dagegen einstimmig in seinem Amt bestätigt. Die jüngeren Kameraden erklärten ihre Bereitschaft, ihn tatkräftig zu unterstützen, bis ein neuer erster Jugendwart gefunden ist.

Als Beisitzer für den Vorstand wurden Jürgen Günther, Sebastian Hacke, Martin Herbst, Ralf Hofmann und Markus Spörlein gewählt. Die Kassenprüfer sind weiterhin Michael Drausnick und Sebastian Scholz.

Erster Bürgermeister Max-Dieter Schneider dankte allen, besonders dem scheidenden langjährigen Zweiten Vorsitzenden Reiner Herbst, für die geleistete Arbeit und dem neuen Vorstand für seine Bereitschaft, das Ehrenamt zu übernehmen.

Kommandant Jürgen Gillich berichtete von den 49 Einsätzen des vergangenen Jahres: Der Großteil der Einsätze fiel dabei im Bereich "Technische Hilfeleistung" an, darunter auch die Einsätze bei dem Starksturm "Fabienne". Brandeinsätze waren dagegen seltener zu verzeichnen. red