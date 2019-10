Zu einem Schwelbrand mit einem Sachschaden von 2000 Euro kam es am Montagnachmittag in einem Betrieb. Durch das rasche Eingreifen der umliegenden Feuerwehren mit rund 50 Mann konnte ein größeres Schadensausmaß verhindert werden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts überhitzte der Motor in einer Schrotanlage. Dabei kam es zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Die acht Arbeiter im Gebäude konnten rechtzeitig ihren Arbeitsplatz verlassen.