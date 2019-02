Feuerwehr braucht ein neues Haus

Der Himmelkroner Gemeinderat trifft sich am morgigen Dienstag um 19 Uhr zu einer Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit einem Antrag auf Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Himmelkron. Des weiteren liegt ein Antrag auf Ersatzbeschaffung von Klettergeräten und Neuanschaffung einer Tischtennisplatte am Schulgebäude in Lanzendorf vor. red