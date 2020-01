Feuerwehr blickt auf das vergangene Jahr

Die Feuerwehr Dittersbrunn/Sträublingshof hält am Samstag, 18. Januar, um 18.30 Uhr ihre Jahresversammlung ab. Diese findet in der "Gastwirtschaft Hagel" in Dittersbrunn statt. Das Erscheinen aller Aktiven in Uniform ist Pflicht. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. red