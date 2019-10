Feuerwehr bietet den Gemeinderäten Quartier an heißen Tagen an

Heßdorf muss im Gemeindegebiet einige Brücken sanieren und dafür knapp 200 000 Euro aufwenden. Die Schäden an der Brücke am Mohrbach sind größtenteils durch einen Unfall an der Ostseite entstanden. Die Kosten der Wiederherstellung der Mohrbachbrücke wurden unter Vorlage einer detaillierten Kostenaufstellung vom Ingenieurbüro Maier auf 36 000 Euro geschätzt. Durch die Versicherung des Unfallverursachers wurde bereits eine Zahlung in Höhe von 25 000 Euro an die Gemeinde Heßdorf geleistet, teilte Bürgermeister Horst Rehder (BB) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Die Brücke am Rad- und Gehweg Niederlindach - Klebheim, Ortsausgang Niederlindach, muss ebenfalls saniert werden. Die ordnungsgemäße Wiederherstellung dieser Brücke wird auf rund 33 000 Euro geschätzt. Teurer wird die Wiederherstellung der Brücke "Zum Sportplatz", die Kosten wurden vom Ingenieurbüro auf rund 126 000 Euro geschätzt.

Angebot stellt nicht zufrieden

In der Sitzung am 25. Juni wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt, Kostenangebote zur Klimatisierung des Sitzungssaales einzuholen. Auch das Klimagerät zur Kühlung des Serverraumes muss aus Altersgründen und wegen der dauernden Reparaturen zwingend ausgetauscht werden, war von der Verwaltung zu hören. Zusammen mit dem Büro TGA Erlangen wurden fünf Möglichkeiten der Installation von Klimatisierungssystemen geprüft, von denen vier aus innenarchitektonischen und wirtschaftlichen Gründen abgelehnt werden müssen.

Am Tag der Angebotseröffnung lag nur ein Angebot von der Firma ABL Lufttechnische Anlagen GmbH aus Nürnberg mit einer Summe für die Klimatisierung des Sitzungssaales in Höhe von knapp über 13 000 Euro vor, die Erneuerung des Klimagerätes im Serverraum würde rund 6500 Euro kosten.

Für die Klimatisierung des gesamten Verwaltungsgebäudes müssten rund 85 000 Euro aufgewendet werden. Angesichts des nach Auffassung der Verwaltung unbefriedigenden Ausschreibungsergebnisses für die Klimatisierung des Sitzungssaales und einer durch das Büro TGA erstellten Kostenschätzung für die Klimatisierung des gesamten Verwaltungsgebäudes stellte die Verwaltung dem Gemeinderat den Vorschlag zur Diskussion, auf die Klimatisierung des Sitzungssaales zu verzichten und stattdessen in Absprache mit der Freiwilligen Feuerwehr Heßdorf für Gemeinderatssitzungen während der heißen Jahreszeit den klimatisierten Schulungsraum im Feuerwehrgerätehaus zu nutzen. Dieser Punkt wurde dann auch ausgiebig diskutiert, Stefan Stiegler (SPD) sah im Vorschlag des Bürgermeisters eine gute Lösung. Ein Beschluss folgte nicht - man befinde sich jetzt in der kalten Jahreszeit - und die Entscheidung wurde zurückgestellt. sae