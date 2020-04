Feuerwehr betoniert Bodenplatte

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Woffendorf nimmt erkennbare Züge an. Die Mitglieder der Wehr betonierten die Bodenplatte. Nach dem Abbruch des alten Hauses wurden die Erdarbeiten durchgeführt und nach kurzer, intensiver Zeit nun die erste Etappe gemeistert. Gunther Czepera (links) von der von der gleichnamigen Planungsfirma überzeugte sich vor Ort von den Arbeiten. Kommandant Frank Manzer (4. v. l.) und auch Bürgermeister Robert Hümmer (2. v. l.) packten kräftig mit an. Foto: privat