Feuerwehr besucht die Patenwehr

Die Mitglieder der Feuerwehr nehmen am Samstag, 21. April, am Festgottesdienst und dem Festkommers ihres Patenvereins in Weismain aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr teil. Treffpunkt zur Abfahrt in Dienstuniform ist am Samstag um 16.45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. red