Feuerwehr bespricht Termine

Die Feuerwehr Dittersbrunn/Sträublingshof hält am Samstag, 18. Januar, ihre Jahresversammlung ab. Beginn der Versammlung ist um 18.30 Uhr in der Gastwirtschaft Hagel in Dittersbrunn. Dabei hören die Anwesenden unter anderem den Tätigkeitsbericht des Kommandanten, den Bericht der Kinderfeuerwehr "Löschzwerge" und den Kassenbericht. Auch die Termine für 2020 werden besprochen. Das Erscheinen aller Aktiven in Uniform ist Pflicht. Der Vorstand bittet um pünktliches Erscheinen. red