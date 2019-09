Feuerwehr bekommt neuen Mannschaftstransporter

In einer Beschaffungskooperation mit der Gemeinde Heßdorf, die einen Mannschaftstransportwagen (MTW) für die freiwillige Feuerwehr Hesselberg braucht, will die Gemeinde Großenseebach für ihre Feuerwehr das gleiche Fahrzeug kaufen. Das Büro Christian Rieck aus Obererdingen wurde dafür als Berater und Koordinator beauftragt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Hesselberg entschied sich auch Großenseebach für einen Ford Transit.

Dem Großenseebacher Gemeinderat lag in seiner jüngsten Sitzung das Ergebnis der Ausschreibung vor, und die Angebote wurden in die drei Lose Fahrgestell, Aufbau und Beladung aufgeteilt. Die Beschaffungskosten des Ford Transit für die Gemeinde Heßdorf betragen 62 000 Euro brutto für "Fahrgestell", "Aufbau" und "Beladung". Dazu hat die Regierung von Mittelfranken bereits einen Zuschuss in Höhe von 13 750 Euro bewilligt.

Die Angebote wurden nach den in der Ausschreibung festgelegten Bewertungskriterien gewertet. Nach Prüfung und Wertung der Angebote wurde das Los "Fahrgestell" an die Firma Schäfer aus Obererdingen zum Bruttoangebotspreis von 38 377 Euro vergeben. Für das Los "Fahrzeugaufbau" lagen drei Angebote vor. Günstigster Anbieter war die Firma Compoint aus Forchheim mit einem Gesamtangebotspreis in Höhe von knapp 21 000 Euro. Entsprechend dem Vergabevorschlag vom Büro Rieck wurde das Los "Beladung" an die Firma Krümpelmann aus Ergolding zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 2700 Euro vergeben.

Fahrbares Gerüst für den Bauhof

Wie Bürgermeister Bernhard Seenberger (FW) zu einem weiteren Tagesordnungspunkt erklärte, wird die Anschaffung eines fahrbaren Gerüstes für den Bauhof vorgeschlagen. Dieses Gerüst wird bei vielen Unterhaltsarbeiten, insbesondere in der Mehrzweckhalle, immer wieder benötigt. Durch den Bauhofleiter wurden drei Kostenangebote eingeholt. Das wirtschaftlichste Angebot hat der Gerüsthandel Zeilinger aus Emskirchen mit einer Angebotssumme in Höhe von 3400 Euro brutto abgegeben. Da die entsprechenden Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, gab es zur Beschaffung keine Diskussion.