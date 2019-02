Feuerwehr bei 20 Einsätzen gefordert - Jubiläum steht an

Manfred Mellenthin Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für das 140-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Burglauer, das am 27. und 28. April in und um die Rudi-Erhard-Halle gefeiert wird. Doch auch sonst kann die Wehr mit 41 Aktiven, darunter fünf Frauen und sechs jugendliche Feuerwehranwärter, bei der Jahreshauptversammlung auf ein aktives Jahr zurückblicken.

Kommandant Lukas Then informierte, dass die Freiwillige Feuerwehr aktuell 146 Mitglieder zählt, 41 davon aktiv. Insgesamt war man bei 20 Einsätzen gefordert. Zu Buche standen drei Brandeinsätze, acht Technische Hilfeleistungen und neun Sicherheitswachen, bei denen über 200 Stunden ehrenamtlicher Dienst geleistet wurden. Auch an der Weiterbildung wurde mit 15 Übungen bei 360 Stunden intensiv gearbeitet.

Besonders erwähnenswert sind eine Alarmübung sowie zwei Gemeinschaftsübungen, einmal mit den Kameraden aus Reichenbach und einmal mit den Niederläurern.

Lobenswerte Weiterbildung

Überaus zufrieden zeigte sich der Kommandant mit der Bereitschaft zur Weiterbildung. Die Leistungsprüfung "Technische Hilfeleistung" legten er selbst, Katharina Hein, Michael Raschert, Christian Till, Christian Krisam, Julian Reichert und Philipp Endres erfolgreich ab, weiter wurde ein Sprechfunk-Lehrgang, diverse Aufbaumodule, eine "Erste Hilfe"-Ausbildung und weitere Lehrgänge besucht. Insgesamt absolvierten 18 Floriansjünger weiterbildende Lehrgänge, was nahezu 50 Prozent entspricht.

Then dankte besonders Jugendwart Philipp Endres und Michael Raschert, der als Atemschutzgerätewart fungiert, sowie seinem Vorstandsteam.

Neu aufgenommen in die aktive Wehr wurden Markus Straub, Felix Schmitt, Maximilian Kubina, Philipp Then und Louis Kaiser. Kyrill Beserab trat in die Jugendfeuerwehr ein.

Jugendwart Philipp Endres, der das Amt von Jonas Bötsch übernommen hat, informierte, dass die Jugendfeuerwehr aktuell aus den sechs Feuerwehranwärtern Fabian Back, Louis Schwab, Marvin Henkel, Thore Täuber, Leon Kirchner und Kyrill Besarab besteht. Erfreulich sei, dass mit Philipp Troll, Maximilian Kubina, Felix Schmitt, Louis Kaiser, Yannik Röder und Markus Straub sechs junge Männer in die aktive Wehr übernommen worden waren.

Highlight Zeltlager

"Das Engagement der Jugendlichen, die auch regelmäßig bei Absperrungen, Sicherheitswachen und vereinsinternen Aufgaben oder Veranstaltungen ihren Beitrag leisteten, ist hierbei hervorzuheben", lobte Jonas Bötsch. Ein Highlight sei wieder das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr im Juli in Leutershausen gewesen.

"Wir können uns in Burglauer auf eine gut ausgebildete und hoch motivierte Wehr, die auch personell gut aufgestellt ist, verlassen", freute sich Bürgermeister Kurt Back, der auch dem Feuerwehrverein vorsteht.

Wärmebildkamera gewünscht

"Man hat bei den Berichten herausgehört, dass die angesetzten Übungen mit durchweg sehr guten Ergebnissen absolviert wurden und die Bereitschaft zur Weiterbildung erfreulich stark ausgeprägt ist", lobte Kreisbrandmeister Ralf Scheuring.

Scheuring regte an, sich verstärkt zu bemühen, die Zahl der Atemschutzträger noch zu erhöhen, da ihnen eine übergeordnete Bedeutung bei Bränden zukommt. Angeregt wurde von den Aktiven, die Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera auszustatten.