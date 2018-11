Feuerwehr begeht Stiftungsfest

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Bocklet trifft sich am Sonntag, 25. November, um 9.40 Uhr in Uniform mit Kappe in der Ortsmitte zur Kirchenparade anlässlich des Stiftungsfestes. Abmarsch ist um 9.45 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum Feuerwehrhaus marschiert, wo der gemeinsame Frühschoppen stattfindet. Hierzu sind alle Feuerwehrmitglieder, Freunde und Gönner eingeladen. sek