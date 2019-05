Feuerwehr begeht 140-jähriges Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Haard feiert am Samstag, 25. Mai, ihr 140-jähriges Gründungsfest auf dem Berthold-Hehn-Platz neben der Kirche. Um 16.30 Uhr treffen sich die Feuerwehrkameraden der umliegenden Orte mit Fahnenabordnungen am Ortseingang der Nüdlinger Straße und ziehen zum Festgottesdienst in die Kirche ein. Ab 18 Uhr wird auf dem Festplatz und im Festzelt mit der Bevölkerung gefeiert. Alleinunterhalter Manfred Katzenberger wird die Festgäste unterhalten. Für das leibliche Wohl sorgen die aktiven Feuerwehrler des Jubiläumsvereins. sek