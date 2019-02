Feuerwehr befreit schwer verletzten Fahrer

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen auf der B 505. Ein 48-Jähriger war auf der Bundesstraße von Pommersfelden in Richtung Hirschaid unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Ford Mondeo nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und durchbrach einen Wildschutzzaun. Im Anschluss prallte der Wagen mit Wucht gegen einen Baum. Die Feuerwehr entfernte die B-Säule des Autos, um den Fahrer schonend zu befreien. Er musste nach Polizeiangaben mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundesstraße wurde für die Rettungsarbeiten einseitig gesperrt, entsprechende Staus waren die Folge. red