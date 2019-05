Feuerwehr Adelsdorf wählt und ehrt

Am Sonntag, 5. Mai, findet um 18.30 Uhr im Landhotel "3 Kronen" die Hauptversammlung der Feuerwehr Adelsdorf statt. Besonders zu erwähnen ist die komplette Neuwahl des Vorstands sowie die zuvor stattfindende Aktivenversammlung. In dieser Versammlung werden der Erste und der Zweite Kommandant neu gewählt und es wird auch in der aktiven Führungsmannschaft ein Generationenwechsel stattfinden. Außerdem stehen Ehrungen auf der Tagesordnung. red