Feueralarm: Topf auf Herd vergessen

Aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Garitz verständigte eine fürsorgliche Nachbarin am Mittwochnachmittag den Notruf. Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten einen bereits durch die Wohnungsinhaberin selbst vom Elektroherd genommenen Topf feststellen. Die Feuerwehren Garitz und Bad Kissingen konnten nach Begutachtung keine aktiven Hitzestellen erkennen. Nachdem die Wohnung gelüftet war und die 78-Jährige durch den Notarzt versorgt wurde, konnte sie in ihrer Wohnung bleiben. pol