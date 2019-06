Feueralarm in der Innenstadt

Eine dichte Qualmwolke hing am Abend über der Stadt. Exakt um 18 Uhr kam für die Feuerwehren der Stadt Bad Kissingen sowie Garitz, Hausen und Winkels die Alarmmeldung: Küchenbrand in einem Restaurant. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Kaminkopf im 6. Stock des sogenannten Adlerhauses in der Hemmerichstraße.

Zu Redaktionsschluss gegen 19.30 Uhr waren nach Auskunft von Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Michael Wolf 16 Personen an das Rote Kreuz übergeben worden, ein Teil davon wurde in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer war am Abend weitgehend unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch an. Das Gebäude musste dennoch aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Zu Brandursache und Schadenshöhe konnte vom Einsatzleiter noch keine Aussage gemacht werden. Kreisbrandrat Benno Metz war ebenfalls vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Zwei Drehleitern im Einsatz

Mit zwei Drehleitern von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kissingen wurden vom sechsten Stock ausgehend die Bewohner aus ihren Wohnungen geholt, da das Treppenhaus bereits total verqualmt war. In dem Haus wohnen rund 100 Menschen.

Sammelstelle am Berliner Platz

Die Stadtteilwehren stellten Atemschutzträger und sperrten die Innenstadt rund um den Berliner Platz ab. Das Rote Kreuz richtete am Berliner Platz eine Sammelstelle ein. Das führte auch zu Beeinträchtigungen des Busverkehrs. Die Feuerwehr war mit über 100 Mann und einem guten Dutzend Fahrzeugen vor Ort. Das Rote Kreuz war zunächst mit rund 40 Helfern im Einsatz.