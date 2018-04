Feueralarm im Supermarkt ausgelöst

Absichtlich hat ein Mann in einem Bad Neustädter Verbrauchermarkt einen Feueralarm ausgelöst. Der 24-jähriger Mann wurde von einer Zeugin dabei beobachtet wie er im Aufzugsvorraum eines Verbrauchermarktes in der Meininger Straße den Rauch einer E-Zigarette gezielt in Richtung eines Brandmelders blies und dadurch einen Brandalarm auslöste, was einen Feuerwehreinsatz zur Folge hatte. Der Mann flüchtete . Die Zeugin lief ihm jedoch hinterher und konnte ihn nach kurzer Verfolgung einholen. Anschließend brachte sie ihn noch zur Polizei. pol