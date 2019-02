Feueralarm: Asche flammt noch mal auf

Mit einem gehörigen Schrecken und einer Menge Qualm endete ein Feuerwehreinsatz am Mittwochabend in der Ziegelhüttener Straße. Es war wohl nur dem Glück des Verursachers und dem schnellen Eingreifen der Rettungskräfte zu verdanken, dass weder ein Sach- noch ein Personenschaden zu verzeichnen war.

Leichtsinn blieb ohne Folgen

Ein 56-jähriger Kulmbacher machte sich am Nachmittag daran, seinen Holzofen zu reinigen. Die Asche und Holzreste aus der Brennkammer füllte er in einen Eimer und stellte diesen achtlos beiseite. Nach und nach fraß sich die verbliebene Glut durch den Eimer und griff auf eine Palette und den angrenzenden Pelletsvorrat über. Starker Rauch rief die Feuerwehr auf den Plan. Die Aktiven beförderten die glimmenden Reste ins Freie - und der Leichtsinn blieb so ohne gravierende Folgen. pol