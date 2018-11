Feuer vom Himmel soll Begeisterung wecken

Zu einem gemeinsamen Kinderbibeltag der evangelischen und der katholischen Gemeinden von Kairlindach, Großenseebach, Hannberg und Weisendorf trafen sich am Buß-und Bettag insgesamt 60 Kinder und 18 Mitarbeiter in Großenseebach.

Der Tag begann im Veit-vom-Berg-Haus mit einer Andacht, geleitet von Pfarrerin Maria Reichel. Die musikalische Begleitung kam von Sr. Claudia (Gesang), Stefania Willert (Klavier) und Martina Thomann (Flöte). Jugendliche, Konfirmandinnen und Konfirmanden brachten den Kindern durch ein Anspiel das Thema des Kinderbibeltags "Heiliger Geist" näher.

Danach ging es für die Kinder in Kleingruppen, in welchen sie bis zum Mittagessen das Thema vertieften und kreativ wurden. So lernten die Kinder, dass der Heilige Geist die Unterstützung Gottes ist, welcher die Jünger ermutigte, anderen begeistert von Jesus zu erzählen. Am Nachmittag trafen sich alle, um Hanne Jung bei Feuerexperimenten zuzusehen und danach Marshmallows zu grillen.

Im Schlussgottesdienst stellten die Kinder ihre inhaltlichen und kreativen Ergebnisse vor. Angefangen von bunten Teelichtgläsern, "Feuerbällen" zum Spielen, bis hin zu Upcycling-Laternen in Form von Fackeln. Die Farben gelb, orange und rot zogen sich durch, um daran zu erinnern, dass die Kinder und Jugendlichen Feuer und Flamme für den Glauben sein sollen.

Ein Dank galt abschließend allen, die den Kinderbibeltag durch ihren Einsatz ermöglicht haben, insbesondere Margret Teibach, welche für das leibliche Wohl gesorgt hatte. red