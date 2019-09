Der Flammkuchen und die Pizza waren selbst gemacht und so gut, dass die Feuerwehrler aus Etzelskirchen von den Besuchern viel Lob dafür beim Weinfest in Etzelskirchen bekamen. Das Weinfest war gut besucht - und es wurde ausgiebig dem Frankenwein zugesprochen. Bis spät in den Abend herrschte Feierlaune pur. Foto: Jürgen Ganzmann