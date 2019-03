Feuer richtet 30 000 Euro Schaden an

Cirka 30 000 Euro Schaden entstand am späten Sonntagabend bei dem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Coburg. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23.30 Uhr hatte ein Anwohner des Hauses in der Straße "Südring" die Flammen in den Kellerräumen bemerkt und den Notruf gewählt. Kurz darauf waren mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Rasch gelang es den Feuerwehreinsatzkräften, den Brand zu löschen. Die Bewohner, die vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen hatten, konnten anschließend in diese zurückkehren. Beamte der Kripo Coburg haben die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen. pol