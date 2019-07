Feuer in Entsorgungsbetrieb

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagnachmittag in einer Firmenhalle eines Entsorgungsfachbetriebes in Knetzgau ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war gut zwei Stunden später unter Kontrolle, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg mitteilte. Allerdings waren auch dann noch umfangreiche Löschmaßnahmen erforderlich.

Kurz nach 14.30 Uhr ist die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Als die Haßfurter Polizei am Einsatzort in der Klingenstraße eintraf, brannte es in einer größeren Firmenhalle bereits lichterloh. Offenbar war im Bereich eines Förderbandes Papier in Brand geraten, der sich in der Folge rasch in dem Gebäude ausbreitete.

Durch die enorme Rauchentwicklung war insbesondere auch der Verkehr auf der Maintalautobahn (A 70) betroffen. Im Bereich der Anschlussstelle Knetzgau kam es teils zu erheblichen Sichtbehinderungen. "Eine Gefahr für Anwohner in und um Knetzgau besteht nicht", teilte die Polizei am Montagnachmittag weiterhin mit.

Vier Mitarbeiter verletzt

Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen wurden vier Firmenmitarbeiter durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Einer kam vorsorglich in ein Krankenhaus, die übrigen Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Unter anderem war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Brandbekämpfung übernahmen rund 150 Feuerwehrleute aus der Region.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und der exakten Schadenshöhe werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt geführt. Dem Sachstand am gestrigen Montag nach dürfte sich der Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in dem Unternehmen, das Altpapier sammelt, brannte. In der Vergangenheit gab es bereits kleinere Brände, die in der Regel rasch gelöscht werden konnten und ohne Folgen blieben. ks